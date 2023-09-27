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Свыше 7 млн туристов посетили Москву за лето

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За лето 2023 года Москву посетили более 7 млн туристов. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, с начала года турпоток и средняя загрузка столичных гостиниц приблизились к рекорду 2019 года. Только за летние месяцы в столице побывали более 7 млн туристов, что на 17% больше, чем в 2022 году, пишет RT. Доход в городской бюджет благодаря им составил 51 млрд рублей. На эти средства, как заметил мэр, можно построить 15 новых школ или детских садов, уточняет сайт aif.ru.

В основном поток составили жители других российских регионов — около 6,5 млн человек. Однако, по словам чиновника, растет и число зарубежных туристов, отмечает телеканал «360».

Собянин отметил, что в первом полугодии Москву посетили около 1 млн иностранных гостей, за летний период — более 600 тыс. человек, пишет РИАМО.

«Лидером среди стран дальнего зарубежья стал Китай. Также в топ-5 входят Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Индия», — уточнил мэр.

Чиновник отметил, что в столице становится популярен гастрономический туризм — посещение вкусных мест в городе, чтобы попробовать множество разных и необычных блюд. Помимо этого набирает популярность и детский туризм: за лето 1 млн из прибывших в столицу гостей — дети, для которых создают комфортные и безопасные условия.

Кроме того, столичные отели также демонстрируют хорошую динамику. Загрузка гостиниц и других средств размещения в Москве летом составила 77%, что на 10% больше, чем в 2022 году, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По оценкам специалистов, расходы туристов за сезон составили 372 млрд рублей, что на 27% больше лета 2022 года, отмечает НСН.

Мэр добавил, что этой осенью будет обновлено приложение RUSSPASS. Оно помогает сформировать маршрут по интересным местам России, бронировать гостиницы, покупать билеты.

Собянин напомнил, что 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Глаза города поздравил работников этой отрасли, а также путешественников, пишет сайт kp.ru.

Полезная загрузка: спрос на российские отели вырос
В некоторых регионах факт межсезонья практически отсутствует

26 сентября и.о. заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что с января по август этого года Москву посетили свыше 15,5 млн туристов. Это на 10% больше, чем за первые три квартала 2022 года. Траты путешественников за восемь месяцев оцениваются в 758,4 млрд рублей. Таким образом, в городской бюджет поступит 103,9 млрд рублей.

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