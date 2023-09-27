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В Кремле заявили о необходимости выдать правосудию бойца СС Хунка

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Фото: скриншот
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Служившего в дивизии СС «Галиция» 98-летнего нациста Ярослава Хунку (Гунько) канадские власти должны выдать правосудию, заявил 27 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Канадские власти должны выдать правосудию этого преступника, однозначно идет речь о нацисте», — отметил он.

Что касается отставки спикера парламента общин Канады Энтони Рота в связи с чествованием бывшего эсэсовца, Песков отметил, что ее также обязаны принять.

«Парламент должен это сделать, а иначе это парламент, который запятнан этими аплодисментами», — подчеркнул официальный представить Кремля.

Он сказал, что аплодисменты президента Украины Владимира Зеленского фашисту из дивизии СС вновь подтверждают нацистскую идеологию киевского режима. Кроме того, Песков обратил внимание на то, что Россия хотела бы услышать международную реакцию в связи с данной ситуацией.

Также он указал на то, что Кремль слышал заявления из Польши о том, что они собираются инициировать вопрос преследования Хунки по закону.

«Тут никакого срока давности в таких преступлениях не может быть, это очевидно», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

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23 сентября СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько).

После этого, 24 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС и указал, что не знал о прошлом Хунки. Позже, 26 сентября, Рота подал в отставку.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позорным молчание Запада по ситуации с нацистом в Канаде. Она отметила, что это явление обличает западные страны.

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