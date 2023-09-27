В ЕАО пока не будут принимать ограничительных мер из-за коронавируса

В ЕАО регулярно фиксируют новые случаи заражения коронавирусом, однако экстраординарные меры из-за этого пока не планируются. Об этом заявил главный санитарный врач региона Павел Копылов.

Он также отметил, что сейчас в автономии идет активная кампания по иммунизации населения против гриппа. В этом году планируется привить 60% местных жителей, то есть примерно 91 тыс. человек, из них 21 тыс. — это дети. На данный момент прививки от гриппа сделали около 18 тыс. человек, в том числе порядка 5 тыс. детей, пишет ИА EAOMedia.

Ранее, 26 сентября, со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщалось, что на неделе с 18 по 24 сентября гриппом и ОРВИ в России заболели 1,2 млн человек. Эпидемический порог по этим заболеваниям в стране превышен на 32,6%. В Москве, по сведениям депздрава, диагноз ОРВИ ставят около 25 тыс. человек ежедневно, что выше показателей прошлого года.