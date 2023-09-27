Пятерых хабаровчан осудят за рубку елей на 5,5 млн рублей

В Хабаровском крае следователи СУ УМВД по региону предъявили обвинение пятерым местным жителям в незаконной рубке елей. Деятельность участников организованной группы пресекли сотрудники уголовного розыска осенью прошлого года.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону, установлено, что организатором бизнеса был 47-летний местный житель. У него нашли автомобиль и оборудование, необходимое для обработки и хранения древесины. При этом разрешительных документов на подобную деятельность он не имел.

Организатор подыскивал места для работы и разрабатывал меры конспирации. Остальные участники группы ручными пилами и ножовками заготавливали ели, связывали их и перевозили на внедорожнике к местам хранения. Торговля велась через объявления в интернете и в мессенджерах. Продавали елки на территории района имени Лазо и в Хабаровске.

В общей сложности злоумышленникам удалось вырубить более 1 тыс. деревьев. Общий ущерб — более 5,5 млн рублей. На автомобили, прицеп и счета «черных лесорубов» наложили арест.

Ранее, 20 сентября, в Приангарье суд вынес приговор троим обвиняемым в незаконной рубке лесных насаждений и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до пяти лет.