Медведь и рысь испортили фотоловушки в «Брянском лесу»

Медведь и рысь испортили две фотоловушки, развешенные в заповеднике «Брянский лес». Потери оборудования обнаружила зоолог заповедника Елена Ситникова во время осенней проверки.

«Конечно, ловушки не вечные, они всегда находятся под риском — их могут украсть (не звери, конечно), их могут заклевать (чаще всего дятлы), их может пожевать кто угодно», — сказала специалист, ее цитату приводит NASHBRYANSK.RU.

Как отмечают в заповеднике, медведи часто проявляют интерес к фотоловушкам, но обычно поступают по схеме «увидел – понюхал – поправил горизонт – подышал в объектив – ушел». Одному из косолапых этого оказалось мало, и он решил попробовать устройство на зуб.

Вторая ловушка не понравилась рыси. Оборудование, установленное на барсучьем поселении, было особенным — с видимой яркой вспышкой, позволяющей делать ночные цветные снимки. Вероятно, яркий свет от камеры и разозлил лесную хищницу.

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