Мальчик погиб от удара током на крыше электрички в Подмосковье

Подросток умер от удара током на крыше электропоезда в Московской области. Об этом 27 сентября сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Тело мальчика 2010 года рождения обнаружили на крыше общественного транспорта.

«26 сентября 2023 года поступило сообщение о том, что на крыше электропоезда сообщением Купавна – Москва, стоящего на путях платформы Никольская Московской области, обнаружено тело мальчика с признаками электротравмы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В управлении добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Обстоятельства происшествия выясняются. Назначены необходимые экспертизы, ведется опрос очевидцев произошедшего.

Ранее, 19 сентября стало известно, что двухлетний ребенок погиб во дворе своего дома от удара током в селе Цыганово Зырянского района Томской области. В отношении отца мальчика, оставившего во дворе подключенный к электросети удлинитель с поврежденной изоляцией, возбуждено уголовное дело.