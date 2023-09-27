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Норвежские ученые рассказали о четырех взрывах на «Северных потоках»

Guardian: ученые из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»
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Фото: Global Look Press/Trond Larsen/Expressen/Tt
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Ученые из норвежского института сейсмических наблюдений Norsar, расследующие атаку на трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», поделились сейсмическими данными четырех взрывов и раскрыли подробную хронологию событий. Об этом 26 сентября они рассказали западному изданию The Guardian.

Норвежские сейсмологи сообщили, что в сентябре 2022 года во время атаки на газопровод они зафиксировали четыре взрыва, до этого сообщалось лишь о двух. В СМИ отметили, что ученые стали первыми, кто публично подтвердил два других взрыва, данные о которых были получены с сейсмических станций в Северной Европе и Германии, в том числе со станции Шведской национальной сейсмической сети и с датских станций на острове Борнхольм.

По их данным, три взрыва произошли к северо-востоку от Борнхольма, а четвертый был зафиксирован на юго-востоке от него. Первый взрыв произошел в 02:03:24 по местному времени, второй — в 19:03:50, третий и четвертый раздались спустя 7 и 16 секунд после двух первых. Ученые также не исключили, что взрывов могло быть еще больше.

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Ранее в тот день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты Америки пошли на подрыв «Северных потоков», чтобы сохранить влияние в Европе. Он отметил, что перед Данией, Германией и Швецией стоит задача выгораживать США в ситуации вокруг подрыва газопроводов.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США дать ответ по всем пунктам расследования американского журналиста Сеймура Херша по терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Согласно результатам расследования журналиста, американцы, которые осуществили теракт на газопроводах, ликвидировали все следы его проведения, не внеся никакой значимой информации в компьютер. По словам Херша, эти объекты были единственными трубопроводами, по которым могли нанести удар и легко потом отрицать. Журналист указал, что причиной подрывов стало опасение США потерять свое влияние на Германию и Западную Европу.

15 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад и пальцем не пошевелил для проведения прозрачного расследования терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», хотя с их момента прошел уже год. Глава МИД РФ заявил, что ситуацию попросту «заметают под ковер».

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

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