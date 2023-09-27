Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
«Союз МС - 23» с российскими космонавтами вернулся на Землю с МКС
Мир
Россия начала расследование об участии Великобритании в постановке в Буче
Мир
В Кремле заявили о необходимости выдать правосудию бойца СС Хунка
Армия
Российские военные уничтожили первый польский БТР Rosomak
Общество
ФНС назначила блогеру Чекалиной штраф в размере 124 млн рублей
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана
Мир
Госпогранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна
Экономика
Криптобиржа Binance объявила об уходе из России
Мир
В Баку заявили о гибели 192 военных во время операции в Нагорном Карабахе
Авто
Предзаказы на российский электромобиль Atom закончат принимать 30 сентября
Мир
Захарова назвала позорным молчание Запада по ситуации с нацистом в Канаде
Мир
Высланный из Нигера французский посол покинул страну
Мир
Кеннеди-младший поставил под сомнение версию властей США о терактах 11 сентября
Происшествия
Политологу Константину Сивкову подложили под дверь голову свиньи

РСХБ рассказал о схемах мошенничества на фондовом рынке и о борьбе с ними

РСХБ: мошеннические схемы на фондовом рынке выявляют системы мониторинга
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Современный фондовый рынок предоставляет инвестору много возможностей получения прибыли, но некоторые способы заработка могут оказаться сомнительными и даже противозаконными, отметили в Россельхозбанке. Эксперты финансовой организации рассказали «Известиям» 27 сентября о манипуляции мошенников и борьбе с ними.

«Манипуляции при торговле ценными бумагами на фондовом рынке являются одной из основных угроз для справедливого ценообразования на рынке ценных бумаг, равенству участников торгов. Способность справедливо оценивать активы оказывает прямое влияние на эффективность фондового рынка, его привлекательность для инвесторов и способность привлекать инвестиции в экономику», — отметили в банке.

Эксперты объяснили, что рыночная манипуляция — это любое действие, сознательно влияющее на цену финансового актива и приводящее ее к стоимости, отличающейся от сложившейся бы при отсутствии такого вмешательства.

Как отметила начальник отдела контроля профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Россельхозбанка Ирина Македонова, практики манипуляторов постоянно меняются и маскируются под законные схемы.

Отслеживаются манипулятивные сделки с помощью автоматизированных систем мониторинга, использующих методы статистического анализа и математического моделирования.

Среди методов и инструментов выявления нестандартных операций на рынке ценных бумаг эксперты РСХБ выделили: анализ торговых операций на фондовом, срочном и валютном рынках клиентов, самого банка как участника торгов, сделки инсайдеров, сотрудников банка; анализ рыночных данных, новостных потоков; выявление признаков манипулирования рынком, мошенничества, инсайдерской торговли; контроль операций с ценными бумагами из определенных списков); риск-ориентированный подход при проведении анализа; детальный анализ торговой активности; проведение расследований.

Автоматизированные системы выявления недобросовестных практик позволяют анализировать разные критерии — как рекомендованные Центробанком, так и самостоятельно настраиваемые, исходя из подходов по выявлению значимых, нестандартных отклонений. Среди таких критериев — отклонения цен и существенные объемы торгов, роботизированная торговля, инсайдерская торговля, договорные сделки, фронтраннинг, внутренние сделки и другие недобросовестные торговые практики.

«Значительное ускорение и снижение трудозатрат от первичной обработки информации позволяют значительно увеличить количество обнаруженных нестандартных операций, что способствует оперативному раскрытию большего числа манипулятивных сделок, совершаемых на рынке ценных бумаг», — подчеркнула Македонова.

«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в августе
Эксперты продолжают биржевой эксперимент с разными видами инвестпортфелей

Ранее, 31 июля, советник генерального директора управляющей компании ПСБ Николай Рясков рассказал «Известиям», что, по его мнению, розничные инвесторы будут заходить на российский фондовый рынок по мере дальнейшего роста ценных бумаг, в первую очередь рынка акций. В результате тренд на увеличение притока инвесторов — физических лиц продолжится, добавил он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023