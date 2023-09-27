РСХБ рассказал о схемах мошенничества на фондовом рынке и о борьбе с ними

Современный фондовый рынок предоставляет инвестору много возможностей получения прибыли, но некоторые способы заработка могут оказаться сомнительными и даже противозаконными, отметили в Россельхозбанке. Эксперты финансовой организации рассказали «Известиям» 27 сентября о манипуляции мошенников и борьбе с ними.

«Манипуляции при торговле ценными бумагами на фондовом рынке являются одной из основных угроз для справедливого ценообразования на рынке ценных бумаг, равенству участников торгов. Способность справедливо оценивать активы оказывает прямое влияние на эффективность фондового рынка, его привлекательность для инвесторов и способность привлекать инвестиции в экономику», — отметили в банке.

Эксперты объяснили, что рыночная манипуляция — это любое действие, сознательно влияющее на цену финансового актива и приводящее ее к стоимости, отличающейся от сложившейся бы при отсутствии такого вмешательства.

Как отметила начальник отдела контроля профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Россельхозбанка Ирина Македонова, практики манипуляторов постоянно меняются и маскируются под законные схемы.

Отслеживаются манипулятивные сделки с помощью автоматизированных систем мониторинга, использующих методы статистического анализа и математического моделирования.

Среди методов и инструментов выявления нестандартных операций на рынке ценных бумаг эксперты РСХБ выделили: анализ торговых операций на фондовом, срочном и валютном рынках клиентов, самого банка как участника торгов, сделки инсайдеров, сотрудников банка; анализ рыночных данных, новостных потоков; выявление признаков манипулирования рынком, мошенничества, инсайдерской торговли; контроль операций с ценными бумагами из определенных списков); риск-ориентированный подход при проведении анализа; детальный анализ торговой активности; проведение расследований.

Автоматизированные системы выявления недобросовестных практик позволяют анализировать разные критерии — как рекомендованные Центробанком, так и самостоятельно настраиваемые, исходя из подходов по выявлению значимых, нестандартных отклонений. Среди таких критериев — отклонения цен и существенные объемы торгов, роботизированная торговля, инсайдерская торговля, договорные сделки, фронтраннинг, внутренние сделки и другие недобросовестные торговые практики.

«Значительное ускорение и снижение трудозатрат от первичной обработки информации позволяют значительно увеличить количество обнаруженных нестандартных операций, что способствует оперативному раскрытию большего числа манипулятивных сделок, совершаемых на рынке ценных бумаг», — подчеркнула Македонова.

Ранее, 31 июля, советник генерального директора управляющей компании ПСБ Николай Рясков рассказал «Известиям», что, по его мнению, розничные инвесторы будут заходить на российский фондовый рынок по мере дальнейшего роста ценных бумаг, в первую очередь рынка акций. В результате тренд на увеличение притока инвесторов — физических лиц продолжится, добавил он.