Женщину насмерть засыпало зерном на предприятии в Липецкой области

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудницы зерноочистительного комплекса. Женщину засыпало зерном.

Инцидент произошел в Добринском районе. По данным LipetskMedia, работница во время производственного процесса по неосторожности упала в завальную яму. Специалисты считают, что причинами происшествия стали отсутствие предохранительной решетки, а также неудовлетворительная организация производства работ.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес директора предприятия. Кроме того, прокурор района обратился в суд в интересах дочери погибшей с иском о взыскании морального вреда.

В Амурской области 13 сентября произошло обрушение стены реконструируемого цеха кирпичного завода. Под завалами оказался 53-летний мужчина, он погиб.