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Экс-спикер ВСУ трансгендер Чирилло отказался считать русских людьми

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Фото: соцсети
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Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в новом выпуске программы «Шоу Вована и Лексуса» разыграли экс-спикера Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского сержанта-трансгендера Сару Эштон-Чирилло. Выпуск с ним опубликован в среду, 27 сентября, на официальном Telegram-канале программы.

Разговор с экс-спикером ВСУ велся от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. Так, Чирилло во время разговора позволил себе русофобские и ксенофобские заявления.

«Русские не европейцы, они азиаты, они произошли от монголов — людей, которые хотят быть рабами и чтобы ими руководили», — заявил он.

Русских, поддерживающих спецоперацию России по защите Донбасса, он отказался считать людьми, назвав их врагами человечества.

Чирилло также заявил, что контрнаступление ВСУ так и не было реализовано. При этом, украинские власти заведомо давали нереалистичные обещания западным партнерам.

«Единственное, на основании чего они могут судить о нас, — наши результаты. Посыл, который от нас исходит, носит фантастический характер. Он хорош, чтобы противостоять русским, но не годится для дискуссий с нашими партнерами в Вашингтоне, Брюсселе и Восточной Европе», — сказал он.

Кроме того, экс-спикер ВСУ отметил, что одной из главных проблем Украины выступает коррупция. По его мнению, если Киеву не удастся решить вопрос коррупции в течение шести месяцев, то конфликт с Россией может растянуться на 30 лет.

Чирилло также признался, что ВСУ сталкивается с огромными проблемами в связи с участием в боевых действиях иностранных наемников, которые приезжают на Украину из-за отсутствия возможности реализоваться в своей стране. При этом многие из них придерживаются крайне правых взглядов.

«Существуют нацистские группы, о которых мной был подготовлен доклад. Многие из них принимают участие в боевых действиях лишь потому, что в их странах у них нет возможностей для реализации. <…> У нас есть проблемы с морально-психологическим духом, потому что иностранные солдаты приехали сюда за деньгами. И такие люди больше склонны к употреблению наркотиков, стремлению обогатиться, они набивают деньги в карманы», — сказал он.

При этом в ходе разговора экс-спикер ВСУ заявил, что считает российских журналистов военными преступниками, призвав использовать против них любое оружие, а также устраивать диверсии.

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