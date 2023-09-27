Минздрав Азербайджана сообщил о гибели 192 военных в Нагорном Карабахе

Во время проведения Баку антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе погибли 192 военнослужащих. Об этом 27 сентября сообщило министерство здравоохранения Азербайджана на сайте.

Как отмечается, 180 погибших являются военными министерства обороны, 12 погибших — служащими МВД республики. В ходе операции погиб один мирный житель.

Ранения получили 511 военнослужащих и одно гражданское лицо.

«Личности 11 человек будут установлены после генетических исследований, проведенных судебно-медицинской экспертизой», — добавило ведомство.

Минобороны Азербайджана со своей стороны опубликовало список погибших военнослужащих.

Антитеррористические мероприятия локального характера, проводимые минобороны Азербайджана в Нагорном Карабахе, начались 19 сентября. Власти страны заявили, что полный вывод армянских военнослужащих — единственный путь к миру в регионе. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

В оборонном ведомстве России отметили, что с начала боевых действий в регионе российским миротворцам удалось спасти 3154 человека, из них 1428 детей.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.