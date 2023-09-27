В МИЦ «Известия» рассказывают о новой системе аккредитации образовательных организаций. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция Рособрнадзора на тему «Аккредитационный мониторинг системы образования».

С 1 марта 2022 года государственная аккредитация образовательных организаций стала бессрочной. При этом Рособрнадзор будет осуществлять оценку качества образования посредством систематического наблюдения за выполнением образовательными организациями ряда показателей. С этой целью осенью 2023 года будет проведен первый аккредитационный мониторинг.

Что такое аккредитационный мониторинг? По каким показателям будут оцениваться образовательные организации? Что будет с теми учебными заведениями, которые не достигнут установленных баллов?

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