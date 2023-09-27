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Захарова заявила о террористических целях применения ATACMS Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 27 сентября, сообщила, что Киев будет использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях.

«В отношении поставок киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия следует понимать <...> этот тип вооружения будет использован преступным режимом Киева главным образом в террористических целях для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма», — объяснила она на брифинге.

По мнению Захаровой, такие действия украинских войск нацелены на отвлечение внимания провальных попыток контрнаступления и запугивание людей, посеяв среди них панику. Она также добавила, что в конечном счете это дестабилизирует внутриполитическую обстановку в РФ.

Кроме того, официальный представитель МИД России подчеркнула, что Украине и западным странам не удастся реализовать свои планы по этому поводу.

Захарова также вспомнила проявление украинской агрессии за последние дни. Так, например, применяя поставленные странами НАТО ракеты и снаряды 22 сентября, украинские военнослужащие обстреляли Севастополь. По ее мнению, эта атака была заранее спланирована с использованием западных военных средств.

Она также продолжила перечислять преступления украинских войск, упоминая обстрелы в населенных пунктах в Запорожской и Белгородской областях и города Краснодон в ЛНР в последние дни. Политик также упомянула о наличии погибших и раненых в результате таких действий.

«Мы полны решимости покончить с любыми проявлениями неонацизма и человеконенавистнических практик на Украине», — подытожила Захарова.

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Ранее, 22 сентября, телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя конгресса сообщил, что президент США Джо Байден уведомил Зеленского, что готовится передать Киеву небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние до 300 км.

Тогда же газета Politico написала, что чиновники в администрации Байдена считают, что поставки Украине ATACMS не смогут повлиять на ход украинского конфликта. По мнению политиков, слишком много времени и сил у украинской армии занимает разминирование территории. Кроме того, через несколько недель в зоне спецоперации закончится хорошая погода и наступит сезон дождей.

21 сентября, Байден по итогам переговоров с Зеленским в Белом доме заявил, что был утвержден новый пакет военной помощи Украине от США.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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