Загородный дом Кухтериных восстановят в Томске к 2028 году

Власти Томска намерены восстановить загородный дом купцов Кухтериных, который является памятником культурного наследия регионального значения. Здание пострадало в результате пожара в 2019 году.

По данным РИА «Томск», дача была построена в 1900-е годы в поселке при спичфабрике и принадлежала первым владельцам предприятия Алексею и Александру Кухтериным. Трехэтажный дом должен быть декорирован растительным и геометрическим орнаментом. В отделке окон использовали характерный для архитектуры Томска мотив чаши с растением. В 1920-е годы дом приспособили под жилье работников фабрики. Впоследствии здание стало многоквартирным жилым домом. В марте 2019 года в нем было девять квартир, большинство из которых приватизированы. Об этом сообщает РИА «Томск».

В 2022 году областной комитет по охране объектов культурного наследия обязал собственника восстановить дом. До 1 декабря 2025 года будет выполнена разработка проектной документации. Реконструкция дома должна быть выполнена до 1 декабря 2027 года. Информации о стоимости восстановления здания пока нет.