Более 12 млн человек посетили площадки «Московских сезонов» с начала года

За девять месяцев этого года площадки городских фестивалей «Московские сезоны» посетили 12,3 млн человек. Об этом рассказала исполняющая обязанности заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Одна из визитных карточек нашего города — фестивали под брендом «Московские сезоны», которые знают не только в России, но и в мире. Мы проводим их на пешеходных улицах и площадях уже больше 10 лет — с конца 2012 года. Для каждого готовим свою уникальную культурно-образовательную программу», — отметила Сергунина.

Она добавила, что также у москвичей и туристов популярен формат экскурсий. Так, в рамках акции «Московские истории» в преддверии Дня туризма в столице прошло около 400 бесплатных экскурсий. «К ним присоединились более 9 тыс. человек. Участники проявили особый интерес к обзорным и тематическим прогулкам по ВДНХ, бульварам и историческим районам столицы, знакомились с архитектурой Центрального детского магазина и обитателями Московского зоопарка», — сообщила и.о. вице-мэра.

По ее словам, в столице работает более 440 музеев и выставочных площадок, почти 600 культурных центров и домов культуры, 125 кинотеатров, сотни театров. За последние годы отреставрировано более 2 тыс. памятников истории и архитектуры. Фотографии и описания около 3,5 тыс. достопримечательностей собраны в интерактивном онлайн-гиде «Узнай Москву». Там также можно найти 260 вариантов готовых прогулочных маршрутов.

Спланировать путешествие в столицу от бронирования гостиницы до покупки билетов в музей позволяет и сервис Russpass. С ним сотрудничают почти все регионы страны. В сервисе размещены десятки тысяч предложений для туристов. Это готовые экскурсионные программы и авторские маршруты. За три года путешественники воспользовались Russpass больше 8,2 млн раз.