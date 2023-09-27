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Более 12 млн человек посетили площадки «Московских сезонов» с начала года

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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За девять месяцев этого года площадки городских фестивалей «Московские сезоны» посетили 12,3 млн человек. Об этом рассказала исполняющая обязанности заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Одна из визитных карточек нашего города — фестивали под брендом «Московские сезоны», которые знают не только в России, но и в мире. Мы проводим их на пешеходных улицах и площадях уже больше 10 лет — с конца 2012 года. Для каждого готовим свою уникальную культурно-образовательную программу», — отметила Сергунина.

Она добавила, что также у москвичей и туристов популярен формат экскурсий. Так, в рамках акции «Московские истории» в преддверии Дня туризма в столице прошло около 400 бесплатных экскурсий. «К ним присоединились более 9 тыс. человек. Участники проявили особый интерес к обзорным и тематическим прогулкам по ВДНХ, бульварам и историческим районам столицы, знакомились с архитектурой Центрального детского магазина и обитателями Московского зоопарка», — сообщила и.о. вице-мэра.

По ее словам, в столице работает более 440 музеев и выставочных площадок, почти 600 культурных центров и домов культуры, 125 кинотеатров, сотни театров. За последние годы отреставрировано более 2 тыс. памятников истории и архитектуры. Фотографии и описания около 3,5 тыс. достопримечательностей собраны в интерактивном онлайн-гиде «Узнай Москву». Там также можно найти 260 вариантов готовых прогулочных маршрутов.

Спланировать путешествие в столицу от бронирования гостиницы до покупки билетов в музей позволяет и сервис Russpass. С ним сотрудничают почти все регионы страны. В сервисе размещены десятки тысяч предложений для туристов. Это готовые экскурсионные программы и авторские маршруты. За три года путешественники воспользовались Russpass больше 8,2 млн раз.

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