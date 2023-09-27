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Командующий Соколов заявил об уверенном выполнении задач Черноморским флотом

Командующий Соколов: Черноморский флот успешно выполняет все поставленные задачи
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Командующий Черноморским флотом (ЧФ) России Виктор Соколов 27 сентября в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что военнослужащие успешно выполняют задачи.

Командир отметил, что подвиги морских пехотинцев РФ «практически не сходят с экранов Центрального телевидения».

«ЧФ выполняет задачи, которые командование поставило перед ним, уверенно. Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска», — сказал Соколов.

Он напомнил, что 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты по указу президента РФ Владимира Путина недавно стала дважды орденоносной — ордена Жукова и ордена Ушакова.

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Ранее, 1 сентября, в МО РФ сообщили, что военнослужащие Черноморского флота установили постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Это позволило 29 и 30 августа силами морской авиации сорвать попытку высадки отряда ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Путин объявил о начале ее проведения 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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