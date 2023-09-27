Осенняя интерференция создаст помехи ТВ-вещанию в Самарской области

Осенняя интерференция будет наблюдаться в небе над Самарской областью с 8 сентября по 22 октября с 11:51 до 13:42 по местному времени. Это явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать теле- или радиосигнал.

Как отмечает НИА «Самара», большинство зрителей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения. Однако нельзя исключить кратковременного «замерзания» или пропадания картинки, распада ее на пиксели.

Помехи связаны с выходом Солнца на одну ось со спутником связи и приемной земной станцией, из-за чего испускаемые звездой радиоволны перебивают сигнал с космического аппарата. Продолжительность теле- и радиопомех в каждом случае от влияния интерференции — от 5 до 22 минут в сутки.

Солнечная интерференция происходит весной и осенью. В эру аналогового телевещания Солнце вызывало массовые сбои в трансляции программ. Цифровые технологии позволили свести к минимуму воздействие интерференции благодаря внедрению систем оперативного резервирования.