Путин выразил соболезнования президенту Ирака из-за гибели людей на свадьбе

Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Ирака Абдельлатифу Рашиду соболезнования по случаю гибели людей в пожаре на свадьбе в городе Хамданийя, сообщается на сайте Кремля 27 сентября.

«Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамданийя, повлекшего многочисленные человеческие жертвы», — сказал российский лидер.

Он отметил, что это особенно печально, поскольку трагедия произошла в разгар свадебного торжества.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил Путин.

В ночь на 27 сентября на свадьбе в Хамдании произошел пожар. Как указывает телеканал Al Arabiya со ссылкой на информацию управления гражданской обороны, торжественный зал, в котором проходило мероприятие, был покрыт легковоспламеняющимися панелями. Также были выявлены несоответствия требованиям безопасности систем влажной сигнализации и пожаротушения.

По последней информации, предоставленной местной организацией Красного Полумесяца в соцсети X, более 450 человек погибли и пострадали в результате пожара.