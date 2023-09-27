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Два человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Рязанской области

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла вечером 26 сентября на территории Михайловского района. По данным правоохранительных органов, 34-летняя женщина за рулем машины Opel Astra допустила столкновение с машиной «ВАЗ», которой управлял 40-летний мужчина.

Оба водителя получили травмы. Им оказана медицинская помощь, уточняет 62INFO.ru. По факту ДТП проводится проверка.

В Московской области маршрутка врезалась в столб освещения на трассе М-7. Травмы получили девять пассажиров, в том числе девочка 2014 года рождения.

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