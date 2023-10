Вся безумная больница: Фил Кэмпбелл рвет струны, The National пытаются смеяться

В первый месяц осени, как всегда, активизировались мастера тяжелого рока, но не «металлом» единым порадовал сентябрь любителей музыки. Самые интересные музыкальные альбомы месяца, которые вы почему-то могли пропустить, — в традиционном обзоре «Известий».

Phil Campbell And The Bastard Sons

Kings Of The Asylum

Название проекта бывшего гитариста Motorhead может ввести в некоторое заблуждение: сыновья там не бастарды, а вполне законные, причем его собственные. «Семейный подряд» в рок-н-ролле дело на самом деле не столь уж редкое, и многодетных отцов там хватает, но команда Кэмпбеллов всё же стоит особняком. В первую очередь благодаря титанической фигуре папы Фила, обеспечивавшего гитарный «штурм унд дранг» для самой шумной команды в истории рока с 1984 по финальный 2015 год.

После смерти Лемми Килмистера Кэмпбелл и барабанщик Микки Ди объявили о прекращении существования Motorhead, но было понятно, что оба не собираются пока на пенсию (всё же они почти на два десятка лет моложе ушедшего на восьмом десятке вождя и учителя). Ди неожиданным образом подался в Scorpions, ну а Кэмпбелл решил продолжить в прежнем направлении.

Третий студийный альбом с сыновьями (и новым вокалистом Джоэлом Питерсом) определенно навевает сравнения с лучшими работами Кэмпбелла в составе Motorhead. Мощные гитарные партии, лаконичные соло и ураганный темп — всё как было при дедушке Лемми. Впечатления добавляет по-хорошему эпигонская вокальная манера Питерса, который, впрочем, не пытается точно воспроизвести знаменитый рык главного «моториста», а старается всё же найти собственный голос.

Младшие Кэмпбеллы (бас, ударные и вторая гитара) также с честью поддерживают реноме отца семейства как одного из королей хеви-металлической «психушки» (как то следует из названия диска). В целом одна из лучших хард-роковых пластинок года — без ностальгической усталости, но и без попыток улучшить то, что в улучшении по определению не нуждается.

The National

Laugh Track

Заслуженные герои глубинной американской меланхолии в этом году словно вышли из ковидной спячки. В апреле у них вышел заранее анонсированный первый после «перерыва на пандемию» альбом First Two Pages of Frankenstein, и вот теперь — неожиданное (и на четверть более длинное по времени) продолжение. Весь материал был записан во время работы над «Франкенштейном», но довольно заметно отличается и по настроению, и по духу.

Песни квинтета из Огайо никогда не отличались особой оптимистичностью — недаром The National вот уже четверть века сравнивают с Леонардом Коэном и Ником Кейвом, главными, пожалуй, поэтами рок-н-ролльной депрессии. По той же причине их композиции появлялись в «Голодных играх» и «Игре престолов» — глубокий баритон Мэтта Бернингера настраивает на подходящее почти траурное настроение. Несмотря на название, новое творение музыкантов на смех не провоцирует, но удивительным образом градус «грусть-тоски», снедающей команду, заметным образом снизился. К тому же песни здесь вообще чувствуют себя вольготней, чем на предыдущем довольно «зажатом» структурно и несколько скудном мелодически альбоме. Laugh Track звучит громче и грубее, и, пожалуй, это хорошо.

Cryptopsy

As Gomorrah Burns

Одна из самых успешных «металлических» групп Канады парадоксальным образом и одна из самых радикальных. Начинали они еще в 1990-е с совсем уж бескомпромиссного дэта, затем увлеклись экспериментами со звучанием (не самыми, признаться, удачными) и наконец вернулись к исходной изощренной форме своих сверхзвуковых сочинений. На восьмом «полнометражном» альбоме в своей карьере Cryptopsy выдали серию виртуозных и по замыслу, и по исполнению композиций, способных ввести в транс не только патлатых фанатов «металла», но и высоколобых музыковедов (при условии, конечно, что те согласятся вслушаться в оглушающий вал звука).

Собственно, и секрет успеха квартета, пожалуй, именно в соединении прецизионной техники (этим, к слову, могут похвастать многие музыканты «металлической» сцены) с недюжинным композиторским даром — пусть он и хитро скрыт в череде атональных гитарных аккордов, басовых арпеджо и ураганных трелях ударных. А «виниловый» 33-минутный формат оставляет и время для осмысления услышанного, не перегружая альбом проходными композициями.

Sparklehorse

Bird Machine

Американский певец и автор песен Марк Линкус трагически ушел из жизни еще в 2010-м, но незадолго до смерти записал со своей группой Sparklehorse этот не совсем обычный для его канона альбом, наконец-то сделанный доступным публике. Выходец из виргинской рабочей семьи (Марк был единственным, кто не пошел в ней работать в шахту, как отец, дед и прадед), Линкус прославился, пусть и в узких кругах, еще в 1990-е своими изящными, задумчивыми и почти барочными композициями. С ним сотрудничали такие разные музыканты, как Том Уэйтс, Radiohead, Пи Джей Харви, Дейнджер Маус и Кристиан Феннес, — уже этот неполный список дает определенное представление о диапазоне таланта Линкуса.

Впрочем, один фактор в песнях Линкуса оставался неизменным: несмотря на пролетарское происхождение, он слыл интеллектуалом, певцом для немногих избранных ценителей (среди которых был, например, великий режиссер Дэвид Линч). Возможно, это отчасти было и причиной преследовавших его депрессий — и уж совершенно точно привело к созданию этого альбома, записанного в сотрудничестве с продюсером Стивом Альбини, мастером панк-агрессии и «стены шума» (среди его клиентов можно вспомнить Nirvana, Pixies и The Jesus Lizard).

Работа оказалась положенной «на полку» на 13 лет по разным причинам, большей частью юридического характера. Нельзя сказать, что песни здесь столь уж радикально отличаются от более известных композиций Линкуса — Альбини явно отнесся к ним с максимальной бережностью. Однако цель, которую ставил перед собой лидер Sparklehorse, судя по его последним интервью («песни тут без умничанья — я не выматывал себя над каждой строчкой»), оказалась вполне достигнута.

Royal Philharmonic Orchestra, Thomas Sanderling

Stas Namin: Symphonic Suite «Fall in St. Petersburg»

Герои рок-н-ролла испытывают слабость к экспериментам в области симфонической музыки еще с конца 1960-х, когда Deep Purple выпустили свой «Концерт для группы с оркестром». Не все подобные опыты оказались удачными — да что там, положа руку на сердце, абсолютное большинство так и осталось в музыкальной истории в качестве занятных курьезов, простительных причуд гениев. Мода на такие сочинения давно прошла — и именно поэтому сегодня пробуют себя в оркестровой музыке с претензией на серьезность, как правило, не для самоутверждения или подтверждения собственных претензий на вечность, а просто потому, что «муза посетила».

Впрочем, в отношении патриарха отечественного рока Стаса Намина неверно было бы говорить и о пробе композиторского пера: «Осень в Петербурге» не первое его сочинение для оркестра, но, пожалуй, самое долгое по срокам сочинения. Работу над сюитой Намин начал еще в 1990-е, постепенно исходные пять частей разрослись до десятка, но неоклассицистическое сочинение при этом нисколько не потеряло своего изящества и строгости формы.