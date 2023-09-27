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Захарова назвала позорным молчание Запада по ситуации с нацистом в Канаде

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Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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Молчание и отказ от официального осуждения чествования с овациями в парламенте Канады служившего в дивизии СС «Галиция» 98-летнего нациста Ярослава Хунки — позорное явление, которое обличает «великие державы» Запада. Об этом 27 сентября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это, конечно, скандал, что западное сообщество, постоянные члены Совета Безопасности ООН никак не прореагировали на этот вопиющий акт поддержки неонацизма и отказ от официального осуждения чествования ветерана дивизии СС «Галичина» со стороны великих держав. Это позорное и обличающее их явление», — указала она.

Как отметила дипломат, реакция от Лондона, Вашингтона и Парижа едва ли последует.

«Это же не третировать российских журналистов. Это же нацист внутри канадского парламента, а это для них святое», — заключила Захарова.

Ода к зрадности: канадский парламент овацией встретил нацистского ветерана
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23 сентября СМИ представили фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку.

После этого, 24 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС и указал, что не знал о прошлом Хунки. Позже, 26 сентября, Рота подал в отставку.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным инцидент с чествованием бывшего бойца СС в Канаде. Он подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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