Фигурист Вадим Раевский умер в Москве после отравления

Известный советский и российский фигурист Вадим Раевский умер в больнице Москвы после сильного отравления. Как сообщил 27 сентября источник «Известий», врачи боролись за жизнь спортсмена шесть дней, однако спасти его не удалось.

«Раевский поступил в больницу днем 20 сентября. У него обнаружили признаки сильного токсического отравления неизвестным разъедающим веществом», — отметил источник.

Мужчину сразу же поместили в реанимацию, однако 26 сентября 52-летний пациент скончался.

Вадим Раевский являлся чемпионом Кубка СССР, трижды побеждал на открытом первенстве Москвы, неоднократно принимал участие во всесоюзных и международных соревнованиях. Имел звание мастера спорта СССР. В 1992 году окончил Московскую государственную академию физической культуры (МОГИФК) по специальности «тренер по фигурному катанию на коньках». После этого перешел на тренерскую должность и в течение 20 лет работал с юными фигуристами.