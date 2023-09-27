Уголовное дело возбудили из-за массовой гибели рыб в Тамбовской области

Около 16 тыс. рыб погибли в реке Кариан в Знаменском округе Тамбовской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мор рыбы был подтвержден в ходе прокурорской проверки. Экологический ущерб оценивается более чем в 4 млн рублей. Гибель рыбы была зарегистрирована в селе Александровка, уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру». Причиной мора стало загрязнение водоема.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»).

В августе массовый мор рыбы был зарегистрирован в Ижевском пруду в Удмуртии. Причиной происшествия могла стать повышенная концентрация синезеленых водорослей в поверхностных слоях воды.