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Россия начала расследование об участии Великобритании в постановке в Буче

Захарова: МИД России начал расследование об участии Лондона в ситуации в Буче
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykhaylo Palinchak
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Россия проводит расследование с целью установить степень участия Великобритании в антироссийской провокации в украинском городе Буче. Об этом 27 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотела бы сказать о Британии и ее причастности к событиям в Буче в марте 2022 года. Мы проводим объективное расследование участия Лондона, в частности британских спецслужб, в постановке на брифинге провокации в городе Буче в марте 2022 года», — сообщила дипломат на брифинге.

При этом Захарова указала, что Москва не получает содействия по указанному вопросу «ни от одной из вовлеченных в события сторон». Глава МИД РФ Сергей Лавров, неоднократно обращавшийся к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой использовать его возможности и авторитет, чтобы получить список людей, чьи лица были показаны в городе Буче, до сих пор ответа не получил.

Дипломат отметила, что имена показанных людей скрывают и особенно здесь отличается Лондон. Это стало заметно еще в апреле 2022 года, когда Великобритания, будучи председателем в Совете Безопасности ООН, отказала в созыве заседания совета по событиям в Буче.

«Это говорит о многом, в первую очередь о том, что Лондон скрывает правду о тех событиях. А почему? Да потому, что в них непосредственно участвовал. Мы хорошо осведомлены об активном участии британских аналитических центров, PR-агентств и под их покровом спецслужб Британии в дезинформационных кампаниях киевского режима», — заметила Захарова.

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Украина начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буче под Киевом 2 апреля 2022 года, обвинив в этом Россию. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео, на которых изображены лежащие на улице мертвые люди, являются провокацией и не имеют никакого отношения к действиям российских военных. Следственный комитет РФ 15 апреля возбудил дело о фейках относительно ВС РФ после провокации в Буче.

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля на встрече с Гутерришем заявил, что Вооруженные силы (ВС) России не имеют отношения к событиям в украинской Буче и Москва знает, кто стоит за этой провокацией. К октябрю прошлого года Россия так и не получила имена жертв провокации в Буче, что свидетельствует об отсутствии у Киева каких-либо подтверждений домыслов и обвинений в адрес РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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