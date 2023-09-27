Ограничение посещения лесов продлили в Татарстане

В Татарстане продлили ограничение на пребывание граждан в лесах. Такая мера принимается в связи с высокой пожарной опасностью.

По данным портала правовой информации, в республике запрещено посещение лесов, въезд на лесные территории на автомобилях, а также выполнение определенных работ. Полный перечень территорий, где будет действовать ограничение, приводит ИА «Татар-информ».

Синоптики прогнозируют в Татарстане высокий класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим действует в республике с 17 апреля.

Днем ранее в Свердловской области объявили штормовое предупреждение в связи с высокой и чрезвычайной пожароопасностью. Дым от лесных пожаров в регионе ощущается в Тюменской области.