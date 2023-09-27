СМИ назвали разногласия с Венгрией помехой для Киева на пути в ЕС
Разногласия Будапешта и Киева могут стать помехой переговорному процессу о вступлении Украины в Евросоюз, поскольку решение о вступлении принимается одновременно всеми членами союза, пишет журнал Foreign Policy в материале от 26 сентября.
«Холодное отношение Венгрии во внешней политике происходит в то время, когда Европейский союз готовится проголосовать за потенциальное членство Украины в декабре; присоединение к блоку требует единогласного согласия», — сообщает Александра Шарп в материале журнала.
Вступление в ЕС давно уже является целью Украины. И этот факт делает поддержку Венгрии жизненно необходимой для Киева.
Ранее, 25 сентября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит позицию Украины ни на одном международном форуме, пока Киев не вернет права закарпатским венграм. Венгерский премьер указал на тот факт, что венграм запретили в школах петь национальный гимн и одеваться в одежды национальных цветов.
26 июля глава венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи указал на то, что Киев игнорирует итоги референдума об автономии Закарпатья, согласно которым закарпатских венгров нельзя призывать в Вооруженные силы Украины.
21 марта политолог Алексей Кочетков указал на многолетнюю дискриминацию закарпатских венгров. По словам эксперта, бандеровцы постоянно осуществляли провокации в Закарпатской области — ломали венгерские памятники, разрушали могилы венгерских военнослужащих.