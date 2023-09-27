Политик де Голль прокомментировал «Известиям» скандалы в Еврокомиссии

Французский политик Пьер де Голль в беседе с «Известиями» 27 сентября высказал возмущение по поводу фактов мошенничества и коррупции в Еврокомиссии (ЕК).

«Я очень возмущен вскрывшимися фактами, что в Еврокомиссии существует мошенничество, коррупция и утечка денег. Особенно сильно меня задевает это, потому что многие, как и я сам, верили в честность этих институтов», — отметил он.

По словам внука французского лидера Шарля де Голля, вопрос доверия этим институтам важен, поскольку европейские институты заняли жесткие позиции по отношению к России, а также по ряду других серьезных вопросов, например, вооружения участников конфликтов.

«Случай с вице-президентом комиссии и чемоданами денег — не единственный. Есть еще вопрос €100 млн, отданных разным подрядчикам в тот момент, когда нынешний президент был под судом в Германии. На эти вопросы так никто и не дал ответа. Чего мы хотим от других стран, той же Украины, если сами не показываем примера того, как надо соблюдать законы», — заявил де Голль.

Он обратил внимание на то, что чиновники не соблюдают ни Минские соглашения, ни обещания о нераспространении НАТО на восток.

«Нужно как-то проводить честную, целостную политику. А не так: делать одно, заявляя другое. Нации должны объединиться именно в том, чтобы гарантировать европейские ценности <…> Я считаю, нужно положить конец тому безобразию, которое происходит, и создать порядок в европейских институтах», — заключил политик.

Европейский парламент сотряс один из крупнейших скандалов. В 2022 году 9 декабря замглавы Европарламента Еву Кайли задержали в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу (ЧМ) в Катаре. В результате обыска в ее доме обнаружили «мешки с деньгами». Агентство France Presse сообщило, что власти Греции заморозили активы Кайли.

Также задержан партнер Кайли. После более 15 обысков задержали бывшего депутата ЕП Антонио Панцери и главу Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини. Их заключили под стражу в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара.

В январе 2023 года председатель Европейского парламента Роберта Метсола инициировала процедуру лишения двух депутатов иммунитета из-за обвинений в коррупции. При этом о каких депутатах идет речь, в не уточнялось.