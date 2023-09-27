Борьба с шелкопрядом продолжается в лесах Ульяновской области

Совещание сотрудников министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области и Центра защиты леса прошло в понедельник, 25 сентября. На обсуждение были вынесены результаты обследования очагов непарного шелкопряда, сообщает пресс-служба ведомства.

Учет яйцекладок вредителя в лесах проводился осенью. Было установлено, что под наибольшей угрозой находятся участки в Чердаклинском, Тереньгульском, Старомайнском, Мелекесском, Ульяновском, Радищевском, Новочеремшанском, Сенгилеевском, Старокулаткинском лесничествах.

«Сейчас определяются площади возможного распространения непарного шелкопряда, готовится печень лесных участков под обработку, после чего мы будем подавать заявку в Рослесхоз на финансирование работ», — сказали в минприроды региона, цитату приводит ulpravda.ru.

Текущей осенью в лесничествах региона проходит ручной сбор яйцекладок шелкопряда и дальнейшее их уничтожение. Обработка лесничеств от вредителя планируется весной 2024 года.