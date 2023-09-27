Новосибирск уже подготовился к зимним холодам: с 21 сентября в городе начался отопительный сезон. Первыми тепло получили социальные объекты. О том, когда станут горячими батареи в жилых домах, читайте в материале «Известий».

Когда включат отопление в Новосибирске в 2023 году

Отопительный сезон в Новосибирске проходит в несколько этапов с 21 по 30 сентября. Сначала теплом обеспечивают детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. После того как большая их часть подключается к центральной системе отопления, тепло начинает поступать в жилые дома.

Как сообщается на официальном сайте мэрии Новосибирска, отопление в жилых домах будут постепенно включать с 25 сентября. В первый день сезона тепло подали в 20% домов. В последние дни будут запускать объекты, на которых возникли технические сложности.

Ознакомиться с графиком подключения центрального отопления можно на сайте мэрии или с помощью интерактивной карты Сибирской генерирующей компании (СГК).

При этом некоторые дома и социальные объекты начали обогревать до начала сезона по индивидуальным заявкам. Таким образом были обеспечены теплом 160 образовательных учреждений, 25 медучреждений, четыре дома и еще 42 объекта.

Что влияет на график подключения отопления в Новосибирске в 2023 году

В пресс-службе СГК отметили, что подключить весь город к теплоснабжению за пару дней невозможно из-за большого объема внутридомовых работ, на которые требуется около 10 дней.

По словам директора теплосетевого подразделения компании в Новосибирске Максима Рябенко, давление в разных частях центральной системы отопления Новосибирска неодинаково. Запустить все насосные станции разом — значит создать слишком высокую нагрузку на тепловые сети, поэтому насосное оборудование разворачивают постепенно.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в 2023 году в городе отремонтируют более 50 км теплосетей. До завершения работ дома будут подключены к временной схеме теплоснабжения.

Какой должна быть температура в квартире в 2023 году

Допустимая температура в квартирах после начала отопительного сезона — +18...+20 градусов. Угловые комнаты отапливаются интенсивнее, для них норма — +22 градуса. В образовательных учреждениях поддерживаются комфортные для детей +18...+24 градуса. При этом для детских садов нижний температурный порог составляет +22 градуса.

Ранее «Известия» рассказали о подготовке к отопительному сезону в Москве.