На реке Печоре в Коми умер рыбак
Мужчина 1963 года рождения скончался на рыбалке в районе реки Печоры и устья реки Калтус возле деревни Родионово (Республика Коми). Тело умершего нужно было транспортировать в населенный пункт, сообщает ИА «Комиинформ» в среду, 27 сентября.
Инцидент произошел накануне. В 5 утра на место выехала бригада печорского аварийно-спасательного отряда «Спас-Коми» комитета ГО и ЧС.
В течение полутора часов спасатели вывезли умершего рыбака и передали следователям. По факту произошедшего организована проверка.
Ранее в сентябре сообщалось, что житель Саратовской области пошел на рыбалку и нашел мертвую старушку. Ее тело лежало в посадках.