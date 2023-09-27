Украине может грозить раскол по корейскому сценарию, чего очень опасается президент страны Владимир Зеленский. Об этом 27 сентября написал обозреватель испанской газеты El País Кристиан Сэгура.

«Украина боится, что конфликт может привести к разделению страны, как это произошло на Корейском полуострове. <...> В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», — говорится в статье журналиста.

Как отметил автор, ранее многие политики и аналитики, в частности секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, уже высказывались о возможности корейского сценария для Киева. Однако только в этом году эта перспектива обрела действительно реальные очертания.

Ранее, 8 января, Данилов заявлял, что Украине якобы могут предложить урегулировать конфликт по «корейскому сценарию». Такой вариант подразумевает разделение государства и юридическое оформление утраты Украиной контроля над восточными территориями. «Условная «38-я параллель»: вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы», — пояснил он.

В феврале о развитии конфликта по корейскому сценарию заявил и экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович. В ответ на это эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отметил, что украинский и корейский конфликты разные и их вряд ли можно так линейно сравнивать.

Северная и Южная Корея формально находятся в состоянии войны, поскольку по окончании Корейской войны 1950–1953 годов было подписано перемирие, а не мирный договор. В результате на границе двух стран была проложена демилитаризованная зона, которая проходит вдоль 38-й параллели, разделяя полуостров на две примерно равные части.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.