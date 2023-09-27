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СМИ узнали о новых рекомендациях Росавиации для пилотов после инцидента с А320

«Коммерсантъ»: Росавиация разослала рекомендации для пилотов после аварии с A320
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Росавиация разослала в авиакомпании рекомендации по безопасности для пилотов после случая с аварийной посадкой в поле самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний». Об этом 27 сентября сообщила газета «Коммерсантъ».

Росавиация назвала это происшествие серьезным авиационным инцидентом, отмечает «Газета.Ru».

Так, в новом циркуляре ведомство требует обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода и затем, исходя из этого, принимать решение об уходе на запасной аэродром. Кроме того, авиакомпании должны проверять готовность пилотов к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией судна.

На выполнение всех требований авиакомпаниям выделили один месяц.

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У воздушного судна отказала гидравлика, но все пассажиры остались невредимы

Инцидент произошел утром 12 сентября. Экипаж самолета Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку.

На борту лайнера находились более 165 человек, включая членов экипажа.

Пять пассажиров обратились за медпомощью. Двое пострадавших с диагнозом «ушиб» были направлены на рентген.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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