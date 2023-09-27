Возвращение экипажа «Союз МС-23» с МКС на Землю. Трансляция

Участники 68-й и 69-й экспедиций, космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио возвращаются на Землю с Международной космической станции (МКС) на корабле «Союз МС-23». «Известия» ведут прямую трансляцию этого события.

Ранее в среду, 27 сентября, команда попрощалась с коллегами, которые продолжат дальнейшую работу на МКС, и перешла на борт «Союза». После этого люки между кораблем и модулем «Причал» российского сегмента станции закрылись.

Расстыковка от МКС запланирована на 10:55 мск, после этого в 13:24 система начнет сход с орбиты. В результате этого действия корабль разделится на отсеки, один из которых, с экипажем и грузами, совершит управляемый спуск.

Приземление корабля запланировано на 14:14 в 128 км от города Жезказган в Казахстане.

Экипаж пробыл на МКС с 21 сентября 2022 года. Из-за поврежденного радиатора «Союза МС-22» в декабре того же года экспедицию пришлось продлить.