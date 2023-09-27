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Минобороны РФ показало уничтожение пунктов ВСУ российской артиллерией

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении. Кадры военных действий 27 сентября предоставило Минобороны РФ.

Из видеокадров становится понятно, что огонь артиллерии корректируется операторами беспилотников. После точных ударов и попадания снарядов по опорным пунктам там начинают детонировать боеприпасы. Затем в воздух поднимается облако дыма.

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До этого, 25 сентября, Минобороны показало боевую работу бойцов Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне спецоперации. Штурмовой отряд десантников ВС РФ осуществил захват опорного пункта ВСУ в лесном массиве. Солдаты обнаружили взводный опорный пункт противника с помощью беспилотника, после чего по нему был нанесен огонь из артиллерии.

Ранее, 22 сентября, танковые экипажи Т-90М «Прорыв» подразделений тульских десантников на северском направлении прицельным огнем остановили противника, пытавшегося прорвать оборону российских позиций.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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