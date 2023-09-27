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Когда включат отопление в Нижнем Новгороде в 2023 году

Отопление в Нижнем Новгороде дадут уже в конце сентября
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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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В Нижнем Новгороде вот-вот начнется отопительный сезон. Все необходимые приготовления завершены, и скоро батареи в квартирах горожан станут горячими. На какую дату запланирована дача отопления и как в городе готовились к приходу холодов — в материале «Известий».

Когда обычно включают отопление в Нижнем Новгороде

Подача центрального теплоснабжения в дома нижегородцев осуществляется после того, как среднесуточная температура воздуха достигает отметки в +8 градусов и держится на этом уровне пять дней подряд.

Старт работе теплоснабжающего оборудования дают после соответствующего указа мэра Нижнего Новгорода. К этому моменту инженерные сети, ТЭЦ, котельные и другое оборудование приведены в полную готовность.

Когда давали отопление в Нижнем Новгороде раньше

Дата подачи отопления меняется из года в год исходя из погодных факторов и готовности теплосетей. В 2022 году батареи в домах нижегородцев стали прогреваться с 20 сентября. А годом ранее сентябрь выдался холодным и власти города получали много заявок от соцучреждений — поэтому тепло дали 15 сентября

Когда дадут отопление в Нижнем Новгороде в 2023 году

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уже назвал дату, с которой в дома нижегородцев в 2023 году начнет поступать тепло. Начало отопительного сезона предварительно запланировано на 28 сентября — однако могут быть сделаны корректировки с учетом фактической погоды.

На счет погоды: в Москве введут регулировку счетов за отопление
Может ли мера распространиться на другие регионы РФ

В преддверии отопительного сезона градоначальник напоминал, что первоначально тепло поступит в социальные учреждения — детские сады, школы, больницы и другие. На то, чтобы отопление появилось в каждом доме Нижнего Новгорода, понадобится несколько дней.

Ранее «Известия» рассказали читателям, когда начнется отопительный сезон в Москве и Санкт-Петербурге.

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