РФ расширила список персональных санкций против Великобритании

Россия расширила список персональных санкций против представителей Великобритании. Как сообщили 27 сентября в МИД РФ, теперь в него добавлены еще 23 военных, представителей научного корпуса и журналистов.

В список, в частности, вошел курирующий подготовку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на британской территории начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин. А также глава Объединенного разведывательного комитета при правительстве страны Мадлен Алессандри.

«В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций и оказывается всесторонняя поддержка неонацистскому режиму в Киеве, принято решение о расширении российского «стоп-листа» за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека)», — отмечено на сайте российского ведомства.

В МИД РФ еще раз подчеркнули, что попытки Великобритании усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат со стороны Москвы решительный отпор. Работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена.

До этого, 7 сентября, власти Великобритании обновили список санкций в отношении России, внеся в него еще несколько физических лиц. В минфине Соединенного Королевства заявили, что в список попали 11 россиян, которые якобы ведут незаконную деятельность в киберпространстве.

Ранее, 18 августа, МИД РФ сообщил, что Россия за введенные Великобританией санкции в отношении россиян и агрессивную политику Лондона в качестве ответной меры расширяет стоп-лист на 54 представителей политического истеблишмента и журналистского корпуса страны. В список, в частности, вошли главы минспорта и минобороны Британии, а также прокурор Международного уголовного суда (МУС).

Западные страны активно начали вводить антироссийские санкции на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации по причине обстрелов со стороны украинских военных.