Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве

Ночью 27 сентября в Измайловском проезде были обнаружены тела двух человек в припаркованном автомобиле такси, сообщает Telegram-канал Московской прокуратуры. Ими оказались 26-летний водитель такси и его 23-летняя знакомая.

«Тела через стекло автомобиля увидел брат водителя, который и сообщил в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Ранее, 12 сентября, в парковой зоне на севере Москвы местные жители обнаружили тело мужчины с отсеченной головой. Позже в этот же день было найдено тело еще одного мужчины без головы. Труп обнаружила родственница погибшего. По словам женщины, они должны были вместе улететь сегодня, но он не отвечал на звонки, поэтому она приехала в квартиру, открыла дверь и там обнаружила тело.

Спустя сутки сотрудниками московского уголовного розыска совместно с сотрудниками УВД по городу Москве был задержан подозреваемый в убийстве двух лиц на улице Фестивальной. Им оказался мужчина 2000 года рождения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».