В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра

Крымский полуостров в перспективе намерен восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Об этом 27 сентября сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Он отметил, что решение реконструировать дамбу Каховского водохранилища уже принято, однако реализовано оно будет по итогам спецоперации по защите Донбасса.

«В период, когда дамбы не будет, мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать. Для этого тоже нужно восстановить водозабор, насосные станции, провести необходимые гидротехнические работы. В перспективе мы и это планируем делать», — цитирует Константинова «РИА Новости».

13 сентября Константинов сообщал, что, по предварительным подсчетам, общая сумма исков за водную блокаду от жителей Крыма к властям Украины уже превышает 2 трлн рублей. Арбитражный суд республики открыл производство по иску крымского правительства о возмещении вреда, нанесенного полуострову водной блокадой Украины, еще 3 июля. Тогда отмечалось, что сумма требований по нему составляет более 152,2 млрд рублей. На совещание 23 августа 13 предприятий региона изъявили желание подготовить свои иски и участвовать в судебном процессе, что увеличит сумму еще больше.

13 сентября суд постановил рассматривать иск об ущербе бюджету полуострова в закрытом режиме из-за стратегических сведений о Северо-Крымском канале. Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала. Истцом — совет министров Республики Крым.

До вступления в состав РФ в 2014 году Крым получал пресную воду по Северо-Крымскому каналу из Каховского водохранилища на Днепре. После возвращения республики в состав России Украина перекрыла водоснабжение по Северо-Крымскому каналу в 2014 году. В Генпрокуратуре РФ эти действия Киева назвали местью местью за воссоединение полуострова с Россией.