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Космонавты перешли в «Союз» перед возвращением на Землю

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Фото: Роскосмос
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Участники 68-й и 69-й длительных экспедиций, космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио, перешли с борта Международной космической станции (МКС) на корабль «Союз МС-23». Трансляцию этого события в среду, 27 сентября, вел «Роскосмос».

Команда попрощалась с коллегами, которые продолжат дальнейшую работу на МКС, и перешла на борт «Союза». После этого люки между кораблем и модулем «Причал» российского сегмента станции закрылись.

Как сообщает «Роскосмос», расстыковка от МКС запланирована на 10:55 мск, после этого в 13:24 система начнет сход с орбиты. В результате этого действия корабль разделится на отсеки, один из которых, с экипажем и грузами, совершит управляемый спуск.

Приземление корабля запланировано на 14:14 в 128 км от города Жезказган в Казахстане.

Экипаж прибыл на МКС 21 сентября 2022 года, однако из-за поврежденного радиатора «Союз МС-22» в декабре того же года экспедицию пришлось продлить.

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Ранее, 16 сентября, космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара прилетели на борт Международной космической станции на корабле «Союз МС-24».

Цель миссии — доставить на МКС экипаж и грузы общей массой порядка 120 кг. Это аппаратура фиксации фото- и видеосъемки, различные накопители информации, расходные материалы, продукты, оборудование для экспериментов. Планируется также выход команды корабля в открытый космос

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