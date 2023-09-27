В МИЦ «Известия» обсуждают способы снижения межкультурной напряженности в студенческой среде
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- В МИЦ «Известия» обсуждают способы снижения межкультурной напряженности в студенческой среде
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему «Профилактика межэтнических конфликтов в образовательной среде».
Об интеграции иностранных студентов в российскую культуру рассказывают:
- Павел Шевцов, заместитель руководителя Россотрудничества;
- Ольга Негрова, заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ;
- Наталья Гущина, заместитель проректора по международной деятельности РУДН;
- Лилия Бондарева, заведующая кафедрой иностранных языков и коммуникативных технологий МИСиС;
- Анна Макарчук, директор федерального научно-методического Центра толерантности Еврейского музея, куратор проекта «Межкультурный Воркаут».