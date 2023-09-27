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В Польше проверят бойца СС Хунка на участие в геноциде поляков во Львовской области

В Польше ищут доказательства причастности нациста Хунки к геноциду поляков
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Фото: кадр трансляции телеканала CBC
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Институт национальной памяти (ИПН) Польши начал проверку относительно возможного участия бывшего эсэсовца Ярослава Хунка (Гунько) в геноциде поляков во Львовской области. Об этом 27 сентября заявил журналистам пресс-секретарь института Рафал Лешкевич.

«Сразу после получения информации о Ярославе Хунке и приветствия его овациями парламентом Канады и президентом [Украины Владимиром] Зеленским прокурор начал анализ томов дела о преступлениях в Гуте Пеняцкой», — сказал он.

Лешкевич отметил, что прокуроры Польши проводят анализ «имеющихся у них документов, проверяя, участвовал ли проживающий в Канаде украинский боец СС в преступлениях против поляков». Он объяснил, что украинцы из этой дивизии, в которой состоял Хунка, принимали участие в феврале 1944 года в убийствах поляков в Гуте Пеняцкой.

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Фотографии Зеленского, где он чествует 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция», были опубликованы 23 сентября. На одной из них также видно премьер-министра Канады Джастина Трюдо и супругу украинского лидера Елену, аплодирующих происходящему.

После этого, 24 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС и указал, что не знал о прошлом Хунки. На следующий день Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

25 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным инцидент с чествованием бывшего бойца СС в Канаде. Он подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщал, что направил ноту протеста в связи с чествованием эсэсовца. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что враждебные действия Канады не будут оставлены без ответа. Приветствие нациста в канадском парламенте характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо, пропитанный русофобией, подчеркнули в ведомстве.

На фоне скандала Рота подал в отставку. Он официально покинет пост 27 сентября.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. В июле 1944 года ее почти полностью уничтожили в сражении под Бродами. Оставшийся контингент переформировали и использовали в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года дивизию вывели из состава войск СС. Переименованная в 1-ю украинскую дивизию, она вошла в состав Украинской национальной армии. В мае 1945 года всем составом сдалась войскам Великобритании и США.

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