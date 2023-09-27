Зеленского обвинили во лжи об убившей двух поляков ракете
Президент Владимир Зеленский знал, что ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) при падении в Люблинском воеводстве убила двух человек. Об этом 26 сентября заявил польский священник Тадеуш Исакович-Залесский.
«В вопросе трагической гибели двух граждан Республики Польша президент Зеленский с самого начала лгал», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).
Как отметил Исакович-Залесский, несмотря на ложь Зеленского, президент Польши Анджей Дуда с помпезностью наградил украинского лидера орденом Белого орла.
Ранее, 15 ноября 2022 года, в Люблинском воеводстве упали две ракеты. В результате инцидента погибли два человека. Киев сразу обвинил в произошедшем Москву, а польская сторона заявила о российском производстве ракеты. Позднее обломки ракеты были идентифицированы российскими экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.
На следующий день президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.
После этого представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк назвал падение украинской ракеты несчастным случаем.