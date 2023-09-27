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Карлсон назвал Россию более христианской страной по сравнению с Украиной

Журналист Карлсон заявил, что Россия более христианская страна, чем Украина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия является более христианской страной, нежели Украина, где официальные власти преследуют верующих. Об этом 27 сентября заявил американский журналист Такер Карлсон, выступая на религиозном мероприятии в США.

«Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?» — возмутился он в своей речи, которую опубликовал в соцсети X (бывш. Twitter).

Экс-ведущий американского телеканала Fox News намекнул, что «одна из этих стран» арестовала священников и закрыла церкви при помощи полиции и армии.

«И это была не Россия», — добавил он.

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Ранее, 24 сентября, Карлсон обвинил правительство США в срыве интервью, которое он планировал взять у президента России Владимира Путина. По мнению журналиста, власти США десятилетиями предпринимали агрессивные попытки контролировать «то, что доступно в американских СМИ». Он рассказал, что попытался взять интервью у российского лидера, однако американское правительство его остановило.

Позднее, 25 сентября, официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что «понятия не имеет» о каких-либо препятствиях со стороны американских властей, про которые говорит журналист Карлсон.

До этого, 28 июля, в День Крещения Руси, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Россия в рамках специальной военной операции (СВО) защищает общее православное духовное наследие — основу славянской цивилизации, которое начало подвергаться систематическим гонениям со стороны современного режима в Киеве. Посол отметил, что беспрецедентные гонения на православную церковь со стороны киевских властей являются «вопиющим примером цинизма и безнравственности».

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