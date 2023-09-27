В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства

Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение предоставить гуманитарную помощь образовательным учреждениям Донецкой Народной Республики в рамках совместного пакета Союзного государства. Гумпомощь была доставлена в ДНР 26 сентября.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал, что министерство образования ЛНР и руководители ряда аграрных колледжей республики запросили в рамках помощи тракторы для использования их в учебных целях. Белоруссия предоставила четыре современные машины, которые, по словам Мезенцева, прослужат долго, так как они «сделаны с душой, с любовью коллективом того завода, который на протяжении десятилетий умножает традиции своего коллектива». К ним прилагается и специальное навесное оборудование для каждого трактора, включающее плуги, предпосевной культиватор и борону.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин поделился кадрами новой техники.

«Сеет, пашет и культивирует. Универсальная машина, а точнее четыре новенькие МТЗ от Союзного государства Россия — Беларусь для колледжей Луганщины. Эта минская техника будущим аграриям послужит долго, потому как говорят сами белорусы, она сделана с душой», — рассказал корреспондент.

Техника будет передана в Комиссаровский, Новосветловский и Белокуракинский аграрные колледжи.

В ЛНР также направлено 100 компьютеров белорусского производства, которые будут разделены между 16 государственными колледжами.

Кроме того, в рамках помощи учебным заведениям ДНР переданы 100 компьютеров и по 8 проекторов и экранов для них. Они направлены в восемь государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования.

В рамках гуманитарной миссии была предоставлена современная медицинская техника с использованием метода реабилитации в виртуальной реальности. Данный метод позволяет добиваться высоких результатов во время восстановительной реабилитации ДЦП и иных последствий поражения опорно-двигательного аппарата, а также для психологической коррекции на бессознательном уровне с помощью компьютерных технологий и программ.

«Казалось бы, помещается на двух ладонях, но это сверхсовременный инструмент, который позволяет восстанавливать детей после ДЦП, детей, у которых ограничены движения после различного рода травм, и тех, кто отстает в развитии», — объяснил Мезенцев.

Сообщается, что VR-реабилитация оказывает положительное влияние на походку, баланс, мышечную силу и общие двигательные навыки детей. Метод VR можно комбинировать с традиционным лечением в качестве альтернативного инструмента для когнитивной и двигательной реабилитации, в том числе при множественных нарушениях.

Лукашенко и Путин на состоявшемся 6 апреля 2023 года Высшем государственном совете поддержали предложение постоянного комитета Союзного государства о выделении 30 млн рублей из Резервного фонда Союзного государства на оказание гуманитарной помощи образовательным учреждениям ДНР и ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.