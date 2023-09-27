Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик предрек слякотную зиму в России
Мир
Немцы освистали Шольца и Бербок за поставки вооружения Киеву
Армия
ВС РФ взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В конгрессе США заявили о поступлении на счет Байдена денег из Китая
Мир
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Мир
В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра
Общество
В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства
Армия
Бойцы ВДВ уничтожили личный состав и технику ВСУ на артемовском направлении
Мир
Журналист Al Arabiya счел невозможным поражение РФ в конфликте на Украине
Мир
В Финляндии могут закрыть еще одно консульство РФ
Мир
Блинкен подчеркнул необходимость гарантий безопасности в Нагорном Карабахе
Мир
Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году
Мир
Кеннеди-младший поставил под сомнение версию властей США о терактах 11 сентября
Экономика
Российские банки запустили оплату по QR-кодам через СБП за границей

В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение предоставить гуманитарную помощь образовательным учреждениям Донецкой Народной Республики в рамках совместного пакета Союзного государства. Гумпомощь была доставлена в ДНР 26 сентября.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал, что министерство образования ЛНР и руководители ряда аграрных колледжей республики запросили в рамках помощи тракторы для использования их в учебных целях. Белоруссия предоставила четыре современные машины, которые, по словам Мезенцева, прослужат долго, так как они «сделаны с душой, с любовью коллективом того завода, который на протяжении десятилетий умножает традиции своего коллектива». К ним прилагается и специальное навесное оборудование для каждого трактора, включающее плуги, предпосевной культиватор и борону.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин поделился кадрами новой техники.

«Сеет, пашет и культивирует. Универсальная машина, а точнее четыре новенькие МТЗ от Союзного государства Россия — Беларусь для колледжей Луганщины. Эта минская техника будущим аграриям послужит долго, потому как говорят сами белорусы, она сделана с душой», — рассказал корреспондент.

Техника будет передана в Комиссаровский, Новосветловский и Белокуракинский аграрные колледжи.

В ЛНР также направлено 100 компьютеров белорусского производства, которые будут разделены между 16 государственными колледжами.

Кроме того, в рамках помощи учебным заведениям ДНР переданы 100 компьютеров и по 8 проекторов и экранов для них. Они направлены в восемь государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования.

В рамках гуманитарной миссии была предоставлена современная медицинская техника с использованием метода реабилитации в виртуальной реальности. Данный метод позволяет добиваться высоких результатов во время восстановительной реабилитации ДЦП и иных последствий поражения опорно-двигательного аппарата, а также для психологической коррекции на бессознательном уровне с помощью компьютерных технологий и программ.

«Казалось бы, помещается на двух ладонях, но это сверхсовременный инструмент, который позволяет восстанавливать детей после ДЦП, детей, у которых ограничены движения после различного рода травм, и тех, кто отстает в развитии», — объяснил Мезенцев.

Сообщается, что VR-реабилитация оказывает положительное влияние на походку, баланс, мышечную силу и общие двигательные навыки детей. Метод VR можно комбинировать с традиционным лечением в качестве альтернативного инструмента для когнитивной и двигательной реабилитации, в том числе при множественных нарушениях.

Слияние без поглощения: Путин оценил будущее Союзного государства
На встрече в Минске президенты РФ и Белоруссии согласовали цены на газ и определили ориентиры военного сотрудничества

Лукашенко и Путин на состоявшемся 6 апреля 2023 года Высшем государственном совете поддержали предложение постоянного комитета Союзного государства о выделении 30 млн рублей из Резервного фонда Союзного государства на оказание гуманитарной помощи образовательным учреждениям ДНР и ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023