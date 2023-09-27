Маккарти выступил против включения $6 млрд для Киева во временный бюджет

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти 26 сентября выступил против включения в инициативу о продлении финансирования федерального правительства страны положения о выделении примерно $6 млрд на помощь Украине.

«Если они хотят сосредоточить внимание на Украине, а не на южной границе, я думаю, что у них приоритеты расставлены в обратном порядке», — сказал он на пресс-конференции.

Маккарти отметил, что считает неверным шаги по включению в данную инициативу положения о выделении средств на помощь Киеву.

Он рассказал, что ранее был в ряде американских штатов, которым был нанесен серьезный ущерб из-за различных стихийных бедствий и катастроф. По его словам, местное население нуждается в помощи. При этом сенаторы ставят Украину выше американцев.

«Почему мы не можем разобраться с границей и с чрезвычайными ситуациями у нас? Почему это более приоритетный вопрос, чем происходящее на границе?» — добавил Маккарти, говоря о выделении средств на помощь Киеву.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на источник написало, что законодатели в сенате конгресса США разработали инициативу о продлении финансирования американского правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине. При этом Белый дом ранее запрашивал на помощь Киеву около $24 млрд.

Тогда же экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сообщил «Известиям» о растущем недовольстве поддержкой Украины в странах Запада.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.