В Красноярском крае подросток погиб от полученных в заброшенной постройке ожогов

Подросток в Туруханске на севере Красноярского края при непонятных обстоятельствах получил ожоги 90% тела в заброшенной деревянной постройке и впоследствии скончался в больнице. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

«В дежурную часть от очевидцев поступило сообщение о том, что на улице Фестивальной находится подросток, тело которого охвачено огнем. Соседям удалось потушить несовершеннолетнего, он находился в сознании и был экстренно госпитализирован. Предварительный диагноз: ожоги 2–3-й степени 90% тела <...> Подросток не выжил», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По информации правоохранительных органов, при осмотре места происшествия в заброшенной балке были найдены куртка мальчика и канистра с бензином.

Прокуратура по региону начала проверку ввиду смерти 15-летнего подростка.

«Семья мальчика на учетах в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Красноярского края в Telegram-канале.

Ранее, 14 сентября, сообщалось, что в Москве 32-летний мужчина пытался убить возлюбленную после ссоры и поджег квартиру, в которой она находилась. В результате покушения на убийство, совершенного «с особой жестокостью общеопасным способом», и умышленного повреждения имущества против мужчины было возбуждено уголовное дело.