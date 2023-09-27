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Байден пошутил о желании залезть на дерево

Белый дом: Байден на встрече со спонсорами заявил о желании залезть на дерево
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский президент Джо Байден на встрече со спонсорами своей кампании заявил о желании залезть на дерево. Об этом 26 сентября сообщили журналисты пресс-пула Белого дома, сопровождающие его в поездке.

«Байден пошутил, что он хочет забраться на большое дерево, растущее посреди двора, и сказал, что не хочет возвращаться домой», — говорится в сообщении.

Позднее пресс-пул уточнил, что не до конца ясно, шутил ли президент США.

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Ранее, 4 сентября, опрос показал отношение американцев к своему президенту. По его результатам, большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для выдвижения на второй срок. Кроме того, большинство респондентов критикует его деятельность как во внутренней политике, так и во внешней.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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