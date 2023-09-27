Разработчики сообщили, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp

На некоторых смартфонах WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) не сможет поддерживать эффективную работу приложения с 24 октября. Об этом сообщили 26 сентября в справочном центре сервиса.

«Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше», — рассказали разработчики компании.

Они добавили, что телефоны должны быть способны принимать SMS или звонки для подтверждения номера пользователя.

Создание новых аккаунтов на гаджетах, работающих только с помощью соединения по сети Wi-Fi, будет невозможно.

Согласно информационному сообщению WhatsApp, все пользователи, чьи устройства больше не смогут поддерживать работу приложения, предварительно получат оповещение в мессенджере о прекращении поддержки операционной системы.

Среди систем, на которых можно будет продолжить пользоваться WhatsApp, компания назвала версии Android 4.1, iOS 12, KaiOS 2.5.0, включая ioPhone и JioPhone 2 и новее.

Компания ежегодно решает, какие устройства продолжат поддерживать работу приложения, а какие будут считаться устаревшими.

26 сентября эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин заверил, что владельцы Android более старых версий смогут продолжить пользоваться мессенджером с помощью альтернативных способов.

Также в компании заявили об отказе запускать публичные каналы в России, так как в случае полной блокировки приложения в стране компания понесет большие убытки.