Подразделения российской группировки войск «Юг» выбили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу с нескольких позиций на южнодонецком направлении. Об этом 27 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бойца подразделения, участвовавшего в штурме.

«На южнодонецком направлении для взятия укрепленных позиций была проведена массированная артподготовка, затем проведена высадка десанта — 15 человек. Ребята успешно справились с задачей, штурм был проведен без потерь», — сказал собеседник агентства.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что на донецком направлении уничтожен 21 украинский беспилотник. Также авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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