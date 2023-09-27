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Филиппо призвал прекратить помощь Украине после скандала с эсэсовцем

Филиппо призвал прекратить поддержку Киева после скандала с бойцом СС в Канаде
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
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Военная поддержка Украины должна быть прекращена после выражения теплых приветствий украинскому эсэсовцу в парламенте Канады. Об этом 26 сентября заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывш. Twitter).

«Эти двое [Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо] совсем недавно чествовали бывшего военнослужащего «Ваффен СС» в канадском парламенте! Это старый нацист-украинец», — напомнил он.

Филиппо добавил, что теперь политики пытаются сделать вид, что не знали об этом.

«Давайте не будем мириться с этой ложью и прекратим поддерживать нацистские бесчинства киевского режима! Перестанем финансировать этот ужас и будем работать во имя мира! Скорее!» — предложил политик.

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Фотографии президента Зеленского, где он чествует 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция», были опубликованы 23 сентября. На одной из них также видно премьер-министра Канады Джастина Трюдо и супругу украинского лидера Елену, аплодирующих происходящему.

27 сентября Вашингтон назвал уместным решение Канады выразить сожаление в связи с появлением бывшего бойца СС Ярослава Хунки в парламенте, после того как правительство заявило, что не знало о прошлом этого человека.

Посол РФ в США Анатолий Антонов 26 сентября называл реакцию Белого дома на действия своего союзника невнятной и циничной, особенно учитывая заявления США о повышенном внимании к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. В июле 1944 года ее почти полностью уничтожили в сражении под Бродами. Оставшийся контингент переформировали и использовали в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года дивизию вывели из состава войск СС. Переименованная в 1-ю украинскую дивизию, она вошла в состав Украинской национальной армии. В мае 1945 года всем составом сдалась войскам Великобритании и США.

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